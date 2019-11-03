В Тарту впервые провели интерактивную операцию

Оперировавший таких звезд эстонского спорта как Келли Силдару и Магнуса Кирта хирург Мадис Раху в пятницу провел операцию на передней крестообразной связке колена одному гандболисту, передает портал новостей ERR.

Сложность операции состояла в том, что была установлена прямая связь между операционной и конференц-залом, и Раху в ходе работы должен был на английском языке отвечать на вопросы. Проблем у опытного хирурга не возникло.

"К счастью, в Клинике университета мы довольно часто объясняем студентам по ходу операции. Сложно, конечно, когда много спрашивают. В прошлом году проводил такую же операцию в Швеции, там шли вопросы через каждые 30 секунд. Тогда трудно, операция очень затягивается. Здесь, к счастью, врачи не были настолько активны в своих вопросах", - сказал Раху.

Спортивные травмы колена случаются в Эстонии почти 10 000 раз в год, из них примерно 1000 составляют травмы крестообразной связки.

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