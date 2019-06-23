В Тарту в честь дня Победы зажгли огонь, в церкви Яани состоялось богослужение

Цесисская битва, известная также как Венденская битва или битва под Вынну — одно из важнейших сражений в ходе борьбы за независимость прибалтийских государств. Решающая часть битвы произошла в период с 19 по 23 июня 1919 года между Эстонскими вооруженными силами, в состав которых входили и латышские полки, и войсками прогерманского латвийского правительства Ниедры, в состав которых входили Железная дивизия (сформированная из граждан Германии) и Прибалтийский Ландесвер (состоявший преимущественно из балтийских немцев). Латышские части ландесвера во время боев сохранили фактический нейтралитет.

Битва произошла на севере Латвии, недалеко от города Цесис. Она началась еще 5 июня, с захвата города немцами, и продолжалась с небольшими перерывами вплоть до 23 июня, когда эстонские и латвийские войска восстановили контроль над городом. Следствием победы при Цесисе стало развитие наступления объединенных войск Эстонии и Латвии на Ригу и ее освобождение от немцев. Германские войска покинули Латвию, а прибалтийский ландесвер перешёл под контроль латвийского правительства.

Победа Эстонии над войсками Ландесвера дала Латвии возможность укрепиться как национальному государству и одновременно усилила южную границу Эстонии. В Эстонии каждый год 23 июня данное событие празднуется как День Победы. В Латвии 22 июня отмечается как День памяти героев.