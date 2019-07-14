14.07.2019, 12:46

В Тарту сорвали концерт Анне Вески и Nublu. За информацию о злоумышленнике организаторы заплатят 3000 евро

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rus.delfi.ee
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Retrobest 2019 esimene õhtu
Anne VeskiFoto: Argo Ingver

В пятницу в Тарту был сорван концерт Rally Estonia. На сцене успели выступить лишь гости из Латвии, группа Musiqq. Выступление Анне Вески оборвалось на половине выступления, а мегапопулярный рэпер Nublu и вовсе не успел выйти на сцену.

Shell Helix - партнер - Rally Estonia уверены, что в этом замешаны вандалы. В результате инцидента были сломаны звуковое оборудование и LED-экран.

Организаторы концерта объявили о вознаграждении в 3000 евро. Деньги будут переданы тому, кто сообщит информацию, которая поможет задержать злоумышленников.

Контакт для связи с организаторами: vihje@rallyestonia.ee.

Концерт Анне Вески был перенесен на сегодняшнее воскресенье, он состоится в Тарту на Ратушной площади после награждения победителей Shell Helix Rally Estonia. Награждение начнется в 16:00.

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