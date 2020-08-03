В Тарту развивается еще один очаг коронавируса

Соблюдение этого требования должен контролировать Департамент здоровья, однако у ведомства нет реальных данных о том, из каких стран прибывают приезжающие в Эстонию люди, пишет RusERR.

От начавшейся в тартуском ночном клубе Vabank вспышки заболеваемости к настоящему времени заразились 28 человек, и аналогичная вспышка в городе развивается в связи с еще одним ночным клубом, подтвердил в воскресенье "Актуальной камере" пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Более подробную информацию о новой вспышке ведомство предоставит на этой неделе, но обе из них получили начало от прибывших из-за границы. Реальный надзор за ними сейчас практически не осуществим, поскольку полиция прекратила сбор информации о въезжающих в страну людях еще в мае.

"По сути, это делает надзор очень сложным, и нам остается лишь подчеркивать, что если человек возвращается из страны, где он мог заразиться коронавирусом, то он по закону обязан соблюдать ограничение на передвижение", — сказал Саар.

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