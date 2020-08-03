В Тарту развивается еще один очаг коронавируса(89)
Последние вспышки коронавируса в Тарту получили начало от вернувшихся из-за границы людей, которые не соблюдали требование самоизоляции.
Последние вспышки коронавируса в Тарту получили начало от вернувшихся из-за границы людей, которые не соблюдали требование самоизоляции.
Соблюдение этого требования должен контролировать Департамент здоровья, однако у ведомства нет реальных данных о том, из каких стран прибывают приезжающие в Эстонию люди, пишет RusERR.
От начавшейся в тартуском ночном клубе Vabank вспышки заболеваемости к настоящему времени заразились 28 человек, и аналогичная вспышка в городе развивается в связи с еще одним ночным клубом, подтвердил в воскресенье "Актуальной камере" пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.
Более подробную информацию о новой вспышке ведомство предоставит на этой неделе, но обе из них получили начало от прибывших из-за границы. Реальный надзор за ними сейчас практически не осуществим, поскольку полиция прекратила сбор информации о въезжающих в страну людях еще в мае.
"По сути, это делает надзор очень сложным, и нам остается лишь подчеркивать, что если человек возвращается из страны, где он мог заразиться коронавирусом, то он по закону обязан соблюдать ограничение на передвижение", — сказал Саар.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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