В Тарту появились первые парковки, где можно зарядить электровелосипед или электросамокат
Bikeep установила в Тарту первые в Эстонии велосипедные смарт-парковки, которые позволяют заряжать электрические самокаты и велосипеды на городских улицах.
Bikeep установила в Тарту первые в Эстонии велосипедные смарт-парковки, которые позволяют заряжать электрические самокаты и велосипеды на городских улицах.
Первую смарт-парковку открыли в сотрудничестве с Тартуской горуправой на улице Ууэтуру, вторую установил банк SEB к зданию Delta Тартуского университета. В общей сложности в городе Тарту теперь шесть смарт-парковок, которые открыты для пользователей бесплатно. На парковке Ууэтуру восемь мест и перед зданием Delta десять мест.
Парковка позволяет безопасно закрывать на замок и заряжать как электросамокаты, так и электровелосипеды.
Велосипедная смарт-парковка Bikeep бесплатна для пользователей, парковаться можно посредством либо мобильного приложения, либо различных бесконтактных карт.
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