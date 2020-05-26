В Тарту появились первые парковки, где можно зарядить электровелосипед или электросамокат

Первую смарт-парковку открыли в сотрудничестве с Тартуской горуправой на улице Ууэтуру, вторую установил банк SEB к зданию Delta Тартуского университета. В общей сложности в городе Тарту теперь шесть смарт-парковок, которые открыты для пользователей бесплатно. На парковке Ууэтуру восемь мест и перед зданием Delta десять мест.

Парковка позволяет безопасно закрывать на замок и заряжать как электросамокаты, так и электровелосипеды.

Велосипедная смарт-парковка Bikeep бесплатна для пользователей, парковаться можно посредством либо мобильного приложения, либо различных бесконтактных карт.

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