В Тарту построят на Ратушной площади каток

Затея, которая долгие годы искала возможности реализации, – каток в историческом центре города – воплотится благодаря частному сектору. Механизм производства и обслуживания льда, бесплатно предоставляемый городу фирмой OÜ Giga Investeeringud, разработан финским предприятием с большим опытом в этой сфере. Команда финских и эстонских специалистов приступит к строительству катка во второй половине этой недели, и устанавливаемый механизм можно сравнить с большим холодильником.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, мечты очень часто реализуются в сотрудничестве. «За осуществлением этой мечты стоит также предприятие, действия которого ранее подтверждали заботу о родном городе. Это прекрасный подарок тартусцам и гостям города в то время, когда досуг на свежем воздухе особенно актуален», – добавил Клаас.

Все техническое решение и новую светотехнику можно будет на протяжении нескольких лет использовать также в любой другой части города. Каток на Ратушной площади изначально рассчитан на три зимы как часть Рождественского городка Тарту.

Пользование катком для всех бесплатно, а в павильоне рядом с ним можно будет взять напрокат коньки как большого, так и маленького размера. В рабочие дни до обеда школьники могут кататься на коньках в приоритетном порядке.

К началу Адвента на Ратушной площади появится также Городок Света, состоящий из стеклянных павильонов с несколько обновленным содержанием, что позволит до конца зимних каникул приятно, разрозненно и спонтанно проводить время, оставаться на свежем воздухе и кататься на коньках. В Городок Света вернутся продавцы кофе и перцовых печений, катание на санях и пони, семейство несушек, соломенный домик, ставший классикой Рождественского городка Тарту, а также стеклянные домики с новым содержанием и аттракционы, в создание которых вносят свой вклад также театр «Ванемуйне» и Эстонский национальный музей.

В связи с распространением коронавируса в этом году на Ратушной площади в обычном режиме не будут проходить многие полюбившиеся мероприятия, в том числе совместное зажигание свечей Адвента.