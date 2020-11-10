10.11.2020, 15:35

В Тарту построят на Ратушной площади каток


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В Тарту построят на Ратушной площади каток
Тартуская горуправа

Город Тарту построит на Ратушной площади вокруг фонтана ”Целующиеся студенты” каток площадью около 1000 квадратных метров. Строительные работы начинаются во второй половине недели. Каток откроется вместе с Городком Света к началу Адвента и будет работать до второй половины февраля.

Затея, которая долгие годы искала возможности реализации, – каток в историческом центре города – воплотится благодаря частному сектору. Механизм производства и обслуживания льда, бесплатно предоставляемый городу фирмой OÜ Giga Investeeringud, разработан финским предприятием с большим опытом в этой сфере. Команда финских и эстонских специалистов приступит к строительству катка во второй половине этой недели, и устанавливаемый механизм можно сравнить с большим холодильником.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, мечты очень часто реализуются в сотрудничестве. «За осуществлением этой мечты стоит также предприятие, действия которого ранее подтверждали заботу о родном городе. Это прекрасный подарок тартусцам и гостям города в то время, когда досуг на свежем воздухе особенно актуален», – добавил Клаас.

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Все техническое решение и новую светотехнику можно будет на протяжении нескольких лет использовать также в любой другой части города. Каток на Ратушной площади изначально рассчитан на три зимы как часть Рождественского городка Тарту.

Пользование катком для всех бесплатно, а в павильоне рядом с ним можно будет взять напрокат коньки как большого, так и маленького размера. В рабочие дни до обеда школьники могут кататься на коньках в приоритетном порядке.

К началу Адвента на Ратушной площади появится также Городок Света, состоящий из стеклянных павильонов с несколько обновленным содержанием, что позволит до конца зимних каникул приятно, разрозненно и спонтанно проводить время, оставаться на свежем воздухе и кататься на коньках. В Городок Света вернутся продавцы кофе и перцовых печений, катание на санях и пони, семейство несушек, соломенный домик, ставший классикой Рождественского городка Тарту, а также стеклянные домики с новым содержанием и аттракционы, в создание которых вносят свой вклад также театр «Ванемуйне» и Эстонский национальный музей.

В связи с распространением коронавируса в этом году на Ратушной площади в обычном режиме не будут проходить многие полюбившиеся мероприятия, в том числе совместное зажигание свечей Адвента.

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