В Тарту по особому выделят "безопасные" рестораны

”Неоднократно подчеркивалось, что мы должны научиться жить вместе с этим вирусом. Осторожность сегодня, безусловно, не будет лишней, поэтому мне очень приятно, что предприниматели сами взяли инициативу в свои руки и быстро отреагировали на возникшую ситуацию и желанию заботиться о здоровье своих клиентов. Город доверяет своим предпринимателям, и мы желаем его доверие еще больше подчеркнуть разработанной потребительской маркировкой”, — сказал руководитель отдела развития предпринимательства Ало Лиллес.

Использованием маркировки предприятие подтверждает соблюдение соглашения о добрых намерениях без исключений и выполнение указаний Департамента здоровья. ”Потребительской маркировкой предприниматель дает понять, что он сделал все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов. Я обращаю также внимание потребителей, что ответственность за предотвращение распространения вируса лежит на всех нас, а не только на предпринимателях”, — добавил Лиллес.

Присоединившиеся к соглашению добрых намерений соглашаются со следующим:

1. Предприниматель делает от себя все зависящее, чтобы обеспечить разумное расстояние между посетителями в закрытых помещениях.

2. Дезинфицирующие средства хранятся в видимых местах и устанавливаются по возможности повсеместно, как этого требуют минимальные требования.

3. Предприниматель постоянно информирует свой рабочий коллектив, что на работу нельзя приходить с насморком и кашлем, не говоря уже о температуре и более тяжелых симптомах заболевания.

4. Предприятие не продает алкоголь людям с явными признаками опьянения, и человека просят пойти домой.

5. Работники следят за клиентами, и если замечают человека с симптомами заболевания, то просят его пойти домой. После этого дезинфицируют все поверхности, которых касался человек с симптомами заболевания.

6. Принудительная вентиляция сама по себе не является насколько же эффективной, как комплекс вентиляционных систем. Поэтому закрытые помещения проветриваются по возможности постоянно путем открытия окон, в прохладную погоду — в соответствии с температурой в помещении. Если окна не открываются, то проветривать нужно, держа входные двери открытыми.