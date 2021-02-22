В Тарту открыли снежный городок

По словам мэра Урмаса Клааса, строительство снежного городка является хорошим примером слаженного сотрудничества тартуской общественности. ”Все выполнялось совместными усилиями, и от появления идеи до ее реализации прошло всего несколько дней. Я верю, что открывающийся снежный городок станет самой интересной игровой площадкой для детей этой зимой”, — сказал Клаас.

Снежный городок был построен в тесном сотрудничестве нескольких учреждений — проектирование и строительство были выполнены студентами и преподавателями Высшей художественной школы ”Паллас”, которым в строительных работах также помогали курсанты Балтийского колледжа обороны. Финансовую помощь оказали Tartu Kaubamaja и городская управа, которая одновременно координировала строительство городка.

На строительство снежного городка ушло три дня и 40 самосвалов снега, который был привезен в центр города с бывшего аэродрома Раади. Спешная работа по возведению городка велась даже в самые сильные морозы с 10 часов утра до шести-семи часов вечера.

Снежную крепость помогали строить 25 студентов-искусствоведов и несколько работников ”Палас”. Руками студентов факультета скульптуры рядом с крепостью были изготовлены эффектные снежные скульптуры ”Целующиеся” и ”Годовщина”.

Ректор высшей художественной школы Валло Нууст работой доволен и хвалит смелых студентов, которые несмотря на холодную погоду достигли грандиозного результата.

”Идея строительства снежного городка возникла менее двух недель назад, и просто поразительно, с каким энтузиазмом партнеры восприняли проект и внесли свой вклад в появление снежного городка. Большое спасибо всем партнерам, которые сообща сделали такой замечательный подарок жителям города”, — добавил вице-мэр Раймонд Тамм, координировавший сотрудничество разных сторон.

Посетителей снежного городка просят соблюдать действующие ограничения и дистанцию.