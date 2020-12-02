В субботу в Тарту открылась вторая палатка для тестирования на коронавирус, которая находится рядом с палаткой, открывшейся в августе на парковке певческой сцены.

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, важно, чтобы тартусцы и люди, направленные на тестирование в Тарту, получали по возможности оперативное и безопасное обслуживание. ”Город помог создать коммуникации, необходимые для работы палаток тестирования, и нанял работника охранной фирмы G4S, который направляет людей и помогает сохранять очередь на тестирование”, — сказал Леэс.

По словам руководителя медицинского центра Qvalitas Тыну Велта, вторая палатка была открыта, чтобы ускорить тестирование в Тарту. ”В дополнительной палатке мы увеличили число работников, берущих пробы, поэтому люди в Тарту могут быстрее сдать тест и быстрее получат результаты. Кроме того, дополнительная палатка обеспечивает быстрое реагирование и немедленную готовность к более масштабному тестированию на случай, если в Тартуском регионе произойдет скачкообразные рост распространения вируса”, — сказал Велт. Он добавил, что арендованная Qvalitas дополнительная палатка предоставляет возможность также людям, пришедшим пешком, стоять под защищающим от дождя и снега навесом.

В палатку для тестирования ожидаются только пациенты с направлением от семейного врача, и время можно забронировать после получения направления на странице koroonatestimine.ee, или нужно дождаться звонка из телефонного центра, которым предложат забронировать время не позднее следующего дня.

Люди, приходящие в палатку для тестирования пешком, по соображениям безопасности отделяются от автомобильной очереди и приглашаются в палатку отдельно. При этом следует соблюдать правило 2+2, и строго рекомендуется носить маску. Поскольку в пунктах тестирования может наступить такой момент, когда все не помещаются под навес палатки, соблюдая безопасную дистанцию, то следует носить соответствующую погоде одежду.

SYNLAB доставляет пробы в таллиннскую лабораторию, и люди получают ответы в течение 24-48 часов на странице digilugu.ee или в новом мобильном приложении TEST, которое следует загрузить со страницы testi.me.