В Тарту открылась первая инсталляция, посвященная юбилейному году Эстонской песни и танца

В 7 часов утра, в Тарту, около фигуры сердца зажгли огонь, который был взят от огня юбилейного праздника, и до 15 часов дня жители Тарту смогут посетить его, и при желании, взять с собой также с помощью свечи или фонаря огонь домой.

Появившиеся инсталляции напоминают о главном посыле юбилейного года ”Моя любовь”, который также является главной идеей XXVII Праздника песни и XX Праздника танца. По словам руководителя проекта Юбилейного года эстонской песни и танца Стена Вейдебаума, эти слова Лидии Койдулы звучали еще на I Празднике песни в 1869 году и по-прежнему трогают лично каждого из нас и через 150 лет.

”Инсталляции весом в 300 кг и высотой в 3 метра, которые были изготовлены в сотрудничестве организаторов юбилейного года и местных самоуправлений, сделают Юбилейный год эстонской песни и танца ближе к людям и к их родным местам, они будут напоминать о юбилейном празднике и о тех важных ценностях, которые движение праздника песни и танца уже 150 лет несет собой. Местные самоуправления установят инсталляции в людных местах, и мы очень надеемся, что они станут едином местом, где люди будут собираться и проводить юбилейные празднества”, — сказал Вейдебаум. Для того чтобы делиться в социальных медиа своими впечатлениями о юбилейном празднике и фотографиями и видео на фоне инсталляций, можно также использовать официальный хэштег юбилейного праздника #minuarm.