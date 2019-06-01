01.06.2019, 14:15

В Тарту открылась первая инсталляция, посвященная юбилейному году Эстонской песни и танца

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rus.delfi.ee
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В Тарту открылась первая инсталляция, посвященная юбилейному году Эстонской песни и танца
Pressifioto

Сегодня, 1 июня, в день зажжения огня, в Тарту, на улице Роози со стороны Эстонского национального музея, открылась первая инсталляция в форме сердца, посвященная юбилейному году Эстонской песни и танца. В течение июня месяца похожие инсталляции будут установлены еще в Таллинне, Вильянди, Эльва, Тори и на острове Муху.

В 7 часов утра, в Тарту, около фигуры сердца зажгли огонь, который был взят от огня юбилейного праздника, и до 15 часов дня жители Тарту смогут посетить его, и при желании, взять с собой также с помощью свечи или фонаря огонь домой.

Появившиеся инсталляции напоминают о главном посыле юбилейного года ”Моя любовь”, который также является главной идеей XXVII Праздника песни и XX Праздника танца. По словам руководителя проекта Юбилейного года эстонской песни и танца Стена Вейдебаума, эти слова Лидии Койдулы звучали еще на I Празднике песни в 1869 году и по-прежнему трогают лично каждого из нас и через 150 лет.

”Инсталляции весом в 300 кг и высотой в 3 метра, которые были изготовлены в сотрудничестве организаторов юбилейного года и местных самоуправлений, сделают Юбилейный год эстонской песни и танца ближе к людям и к их родным местам, они будут напоминать о юбилейном празднике и о тех важных ценностях, которые движение праздника песни и танца уже 150 лет несет собой. Местные самоуправления установят инсталляции в людных местах, и мы очень надеемся, что они станут едином местом, где люди будут собираться и проводить юбилейные празднества”, — сказал Вейдебаум. Для того чтобы делиться в социальных медиа своими впечатлениями о юбилейном празднике и фотографиями и видео на фоне инсталляций, можно также использовать официальный хэштег юбилейного праздника #minuarm.

Инсталляции останутся стоять в городах и после летнего праздника песни и танца. ”Символ сердца вечен и имеет много значений, поэтому после юбилейного праздника местные самоуправления могут использовать эти инсталляции по своему усмотрению”, — сказала одна из авторов инсталляций, архитектор по местности Карин Бахманн.

Фигуры сердец сделаны из металла и покрыты фанерой, поэтому их легко собрать снова и использовать повторно. Инсталляции были созданы в рамках Юбилейного года эстонской песни и танца, при сотрудничестве местных самоуправлений и архитекторов по местности из Kino. В команду создателей вошли Уку Марк Пяртел, Мирко Тракс, Юхан Теппарт, Кристьян Талисту, Карин Бахманн и главный художник праздника песни и танца Мартин Ряста.

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