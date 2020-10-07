В Тарту определились победители голосования по "народному бюджету"

Проголосовало 9,2 % от всех горожан с правом голоса (в Тарту насчитывается приблизительно 79 000 жителей в возрасте от 14 лет).

Для сравнения: в 2019 году проголосовавших было 7312 человек (9,3% от общего числа горожан с правом голоса), которые отдали 15 510 голосов.

Результат

Идея № 15. Здание трибун зеленого футбольного парка Раади (1311 голосов)

Идея № 13. Создание зоны, стимулирующей физическую активность, во дворе школы Веэрику (1202 голосов)

Идея № 3. Построим портовую железную дорогу (1179 голосов)

Идея № 7. Спортивно-приключенческий парк Хярма (1131 голосов)

Идея № 1. Парк открытий AHHAA (1110 голосов)

Идея № 4. Ограждения вдоль берега Эмайыги (932 голосов)

Идея № 18. Приведение в порядок пруда в районе Супилинн (881 голосов)

Идея № 5. Оживленный культурный двор для всей семьи в районе школы Форселиуса и Ропка (801 голосов)

Идея № 10. Преобразование парка Кару в европейский парк пикников (662 голосов)

Идея № 12. Детская приключенческая тропа между Эмайыги и каналом Анне (617 голосов)

Идея № 24. Водяная завеса для Арочного моста (481 голосов)

Идея № 17. Больше скамеек в городе (442 голосов)

Идея № 9. Камеры на мостах Тарту (431 голосов)

Идея № 11. Парк диск-гольфа (374 голосов)

Идея № 14. Памп-трек (357 голосов)

Идея № 2. Тротуары в районе Аннелинн (345 голосов)

Идея № 16. Навесы для велопарковок (307 голосов)

Идея № 22. Плавучая сцена на Эмайыги (303 голосов)

Идея № 21. Освободить улицы от окурков (286 голосов)

Идея № 8. Строительство спортивного парка в Ихасте (255 голосов)

Идея № 6. Дополнение зеленых зон кустами (251 голосов)

Идея № 25. Уличные тренажеры для старшего поколения (229 голосов)

Идея № 20. Развитие визуального жизненного пространства Тарту (185 голосов)

Идея № 19. Дом экологичного ремонта в Карлова (169 голосов)

Идея № 23. Площадка для досуга у Молодежного центра Анне (156 голосов)

Подробная информация по содержанию идей: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14833

Каждый голосующий мог в течение недели выбирать между 25 идеями, представленными горожанами, и отдать до 3 голосов. В 2021 году будет реализовано как минимум две идеи, получившие наибольшее число голосов. Верхний предел стоимости одной идеи составляет 100 000 евро. Общая сумма народного бюджета Тарту — 200 000 евро.