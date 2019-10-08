В Тарту намерены сократить в городе число личных автомобилей
Инициативные группы, в которые вошли политики и простые жители, обсудили стратегию изменения городской транспортной системы Тарту к 2030 году: в условиях, когда проблема сокращения выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива актуальна как никогда, эксперты видят одним из ее решений именно общественный транспорт, пишет rus.err.ee.
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