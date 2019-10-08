В Тарту намерены сократить в городе число личных автомобилей

К разработке стратегии по изменению транспортного движения в городе Тарту только приступили, речь сейчас идет пока об обсуждении основных принципов, которые стоило бы взять за основу дальнейших проектов.

"Сейчас в городском движении доминируют автомобили. Мы бы хотели сделать передвижение на немоторизированном транспорте более популярным. Объяснить людям, что это и безопасно, и удобно", — сказал эксперт по энергетике Марек Муйсте.

"Это возможно сделать путем частичного запрета передвижения на автомобиле в Старом городе и запрета на парковку там же", — считает Муйсте.