В Тарту начинается голосование по народному бюджету

С 25 идеями народного бюджета Тарту можно ознакомиться на выставке на Арочном мосту, в интернете и инфоцентре на Ратушной площади.

На голосование вынесены следующие 25 идей:

Идея № 1. Парк открытий AHHAA

Идея № 2. Тротуары в районе Аннелинн

Идея № 3. Построим портовую железную дорогу

Идея № 4. Ограждения вдоль берега Эмайыги

Идея № 5. Оживленный культурный двор для всей семьи в районе школы Форселиуса и Ропка

Идея № 6. Дополнение зеленых зон кустами

Идея № 7. Спортивно-приключенческий парк Хярма

Идея № 8. Строительство спортивного парка в Ихасте

Идея № 9. Камеры на мостах Тарту

Идея № 10. Преобразование парка Кару в европейский парк пикников

Идея № 11. Парк диск-гольфа

Идея № 12. Детская приключенческая тропа между Эмайыги и каналом Анне

Идея № 13. Создание зоны, стимулирующей физическую активность, во дворе школы Веэрику

Идея № 14. Памп-трек

Идея № 15. Здание трибун зеленого футбольного парка Раади

Идея № 16. Навесы для велопарковок

Идея № 17. Больше скамеек в городе

Идея № 18. Приведение в порядок пруда в районе Супилинн

Идея № 19. Дом экологичного ремонта в Карлова

Идея № 20. Развитие визуального жизненного пространства Тарту

Идея № 21. Освободить улицы от окурков

Идея № 22. Плавучая сцена на Эмайыги

Идея № 23. Площадка для досуга у Молодежного центра Анне

Идея № 24. Водяная завеса для Арочного моста

Идея № 25. Уличные тренажеры для старшего поколения

Подробная информация по содержанию идей здесь.

На народный бюджет Тарту в этом году было представлено 98 идей, из которых после собраний экспертов и летних публичных дискуссий было отобрано 25 идей, которые прошли на народное голосование.

На голосовании, проходящем с 1 по 7 октября, каждый житель Тарту может проголосовать максимум за три идеи. В следующем году будет реализовано две идеи, набравшие наибольшее число голосов.

В народном голосовании может участвовать любой человек в возрасте от 14 лет, местом жительства которого по данным регистра народонаселения Эстонии является город Тарту. Голосовать можно как электронно в инфосистеме местных самоуправлений Volis, так и в инфоцентре на Ратушной площади. Голосование завершиться 7 октября в 18.00, после чего сразу будут опубликованы результаты.