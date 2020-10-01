01.10.2020, 07:50

В Тарту начинается голосование по народному бюджету


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Volber Tartus 2020
Volber Tartus 2020Foto: Argo Ingver

Голосование по народному бюджету Тарту в этом году начнется 1 октября и закончится 7 октября в 18.00. Жители Тарту смогут выбирать из 25 идей, представленных инициативными горожанами. Голосование будет проходить онлайн и в инфоцентре на Ратушной площади.

С 25 идеями народного бюджета Тарту можно ознакомиться на выставке на Арочном мосту, в интернете и инфоцентре на Ратушной площади.

На голосование вынесены следующие 25 идей:

Идея № 1. Парк открытий AHHAA
Идея № 2. Тротуары в районе Аннелинн
Идея № 3. Построим портовую железную дорогу
Идея № 4. Ограждения вдоль берега Эмайыги
Идея № 5. Оживленный культурный двор для всей семьи в районе школы Форселиуса и Ропка
Идея № 6. Дополнение зеленых зон кустами
Идея № 7. Спортивно-приключенческий парк Хярма
Идея № 8. Строительство спортивного парка в Ихасте
Идея № 9. Камеры на мостах Тарту
Идея № 10. Преобразование парка Кару в европейский парк пикников
Идея № 11. Парк диск-гольфа
Идея № 12. Детская приключенческая тропа между Эмайыги и каналом Анне
Идея № 13. Создание зоны, стимулирующей физическую активность, во дворе школы Веэрику
Идея № 14. Памп-трек
Идея № 15. Здание трибун зеленого футбольного парка Раади
Идея № 16. Навесы для велопарковок
Идея № 17. Больше скамеек в городе
Идея № 18. Приведение в порядок пруда в районе Супилинн
Идея № 19. Дом экологичного ремонта в Карлова
Идея № 20. Развитие визуального жизненного пространства Тарту
Идея № 21. Освободить улицы от окурков
Идея № 22. Плавучая сцена на Эмайыги
Идея № 23. Площадка для досуга у Молодежного центра Анне
Идея № 24. Водяная завеса для Арочного моста
Идея № 25. Уличные тренажеры для старшего поколения

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Подробная информация по содержанию идей здесь.

На народный бюджет Тарту в этом году было представлено 98 идей, из которых после собраний экспертов и летних публичных дискуссий было отобрано 25 идей, которые прошли на народное голосование.

На голосовании, проходящем с 1 по 7 октября, каждый житель Тарту может проголосовать максимум за три идеи. В следующем году будет реализовано две идеи, набравшие наибольшее число голосов.

В народном голосовании может участвовать любой человек в возрасте от 14 лет, местом жительства которого по данным регистра народонаселения Эстонии является город Тарту. Голосовать можно как электронно в инфосистеме местных самоуправлений Volis, так и в инфоцентре на Ратушной площади. Голосование завершиться 7 октября в 18.00, после чего сразу будут опубликованы результаты.

Цели народного бюджета – улучшить сотрудничество между сообществами, представить горожанам принципы составления бюджета и что-то реально претворить в жизнь. Идеей народного бюджета может быть объект инвестирования стоимостью до 100 000 евро. Цель – за 200 000 евро реализовать в 2021 году как минимум две идеи.

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