В Тарту наблюдается самое обширное скрытое распространение коронавируса

Как сообщила в четверг "Актуальная камера", сейчас кумулятивная заболеваемость Тарту составляет свыше пятисот случаев на 100 000 жителей.

Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 4000 человек, из которых 919 инфицированы. В настоящий момент в Тарту семь известных активных очагов заражения. Они находятся в детских садах, кружках по интересам и на рабочих местах. Больше всего заболевших наблюдается в возрастной группе от 20 до 39 лет.

Власти Тарту обсуждают возможное введение дополнительных ограничений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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