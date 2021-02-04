В Тарту наблюдается самое обширное скрытое распространение коронавируса

В Лыунаском отделении Департамента здоровья отмечают, что в настоящее время в студенческой столице наблюдается самое обширное скрытое распространение коронавируса. Это означает, что в большинстве случаев так и не удается выявить источник заражения, пишет rus.err.
Как сообщила в четверг "Актуальная камера", сейчас кумулятивная заболеваемость Тарту составляет свыше пятисот случаев на 100 000 жителей.
Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 4000 человек, из которых 919 инфицированы. В настоящий момент в Тарту семь известных активных очагов заражения. Они находятся в детских садах, кружках по интересам и на рабочих местах. Больше всего заболевших наблюдается в возрастной группе от 20 до 39 лет.
Власти Тарту обсуждают возможное введение дополнительных ограничений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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