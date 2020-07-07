В Тапа умер британский военнослужащий

В минувшую субботу умер проходивший службу в Эстонии британский солдат Сэм Браунридж, сообщило Министерство обороны Великобритании.
Оборонное ведомство Великобритании сообщило сегодня, что 4 июля в Тапа скончался служивший там британский солдат Сэм Браунридж. В сообщении отмечается, что смерть не связана с исполнением рабочих обязанностей.
Летом 2018 года в Эстонии умер еще один солдат с Британских островов. И его смерть не была связана с выполнением служебных обязанностей.
Британские солдаты проходят службу в Тапа вместе с датскими и эстонскими военнослужащими. В Эстонии находится немногим более 800 британских военных, а также различная боевая техника.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова