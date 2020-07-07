В Тапа умер британский военнослужащий

Оборонное ведомство Великобритании сообщило сегодня, что 4 июля в Тапа скончался служивший там британский солдат Сэм Браунридж. В сообщении отмечается, что смерть не связана с исполнением рабочих обязанностей.

Летом 2018 года в Эстонии умер еще один солдат с Британских островов. И его смерть не была связана с выполнением служебных обязанностей.

Британские солдаты проходят службу в Тапа вместе с датскими и эстонскими военнослужащими. В Эстонии находится немногим более 800 британских военных, а также различная боевая техника.