В Тапа родителям школьников выдали новые продуктовые наборы без “просрочки”. Но осадок остался

"Сегодня до обеда позвонили и пригласили за новыми пакетами", — рассказывают родители и делятся фотографиями наборов, в которых качество и срок хранения продуктов уже не вызывают нареканий.

Чтобы получить продуктовые наборы, родителям в Тапа пришлось проявить немало терпения и настойчивости. Целый месяц ушел на переписку с министерствами и городскими структурами с целью выяснить, почему школьники в Тапа не получают замену обедов, хотя деньги из бюджета, выделенные на них, никуда не уходят. 20 апреля, как мы уже писали ранее, родители школьников получили пакеты, в которых, например, в одной из семей из порядка 20 наименований оказались не просрочены только 4 продукта: макароны, тушенка куриная, консервированный суп и Fanta.

Свои извинения возмущенным родителям днем 20 апреля принес председатель волостного собрания Тапа Максим Бученков, пообещавший выяснить причины произошедшего.

Спустя сутки после инцидента, 21 апреля, около 11 утра, родители вновь получили звонки из социального отдела с приглашением прийти за новыми наборами. Более того, получили приглашение получить пакеты и те родители, которые изначально не планировали обращаться за помощью, но на волне возникшего скандала написали заявления на получение продуктовых наборов вечером 20-го и утром 21 апреля. Во время выдачи новых пакетов днем 21 апреля сотрудники социального отдела, по словам родителей, ссылались на то, что накануне вместо пакетов для школьников была выдана помощь малоимущим от Продуктового банка и сами выражали недовольство его работой. Продукты для новых пайков были закуплены в Тапа, в магазине Grossi.

Новый продуктовый набор для школьников, который был выдан 21 апреля в Тапа Erakogu

Уже вечером 21 апреля волостная управа опубликовала официальный комментарий на сайте города, в котором говорится:

"Вчера утром председатель Тапаского волостного собрания получил информацию о том, что волость выделила в качестве школьного питания продукты с просроченным сроком годности. Речь шла не о наборе продуктов, выдаваемом в качестве школьного обеда, а о наборе продовольственной помощи, выделяемой Продуктовым банком Эстонии (Eesti Toidupank), посредником в выдаче которой выступает отдел социального обеспечения.

Помощь Продуктового банка не является заменой набора, выдаваемого в качестве школьного обеда. Наборы школьного питания в период чрезвычайного положения укомплектовываются работниками волости и выдаются семьям по мере необходимости. Для получения продуктового набора, замещающего собой школьное питание, просим обращаться к специалисту по защите детей Монике Мартин (monika.martin@tapa.ee).

Волость не может брать на себя ответственность за содержимое наборов, укомплектованных Продуктовым банком. Продуктовые наборы Продуктового банка состоят преимущественно из продуктов питания, полученных бесплатно от магазинов, срок годности которых зачастую истекает или уже истек. Об этом информируют и получателя продуктового набора. Люди, испытывающие финансовые затруднения, ценят вклад Продуктового банка, и поэтому волость не отказалась от сотрудничества с ним. <…>

Мы приносим извинения за возникшее недоразумение".

По словам родителей, власти ссылаются на то, что при выдаче продуктов утром 20 апреля каждому, кто получал набор, изначально объясняли, что это не школьный продуктовый пакет, а помощь малоимущим. "Но никто ничего не объяснял!" — утверждают родители и настаивают на том, что они не просили помощи, они просили обеспечить своих детей продуктовыми наборами, на которые есть деньги в бюджете. "Причем здесь малоимущие? Когда их в школе кормят обедом, их не распределяют — малоимущие они или нет".

Кроме того, по мнению родителей, даже отсылка к помощи малоимущим не оправдывает качества первоначально выданных наборов, которые в социальном отделе на предмет сроков годности, видимо, даже не проверили.

"Даже малоимущие — они же тоже люди. Сегодня я не малоимущий, завтра малоимущий. Неужели мы должны есть вот это?" — недоумевают родители.

В дискуссии, вновь развернувшейся после публикации официального комментария в Фейсбуке председателя волостного собрания Тапа Максима Бученкова, тот дополнительно пояснил: "Сегодня социальные работники работают с повышенной нагрузкой. Скорее всего, получив возможность распределить дополнительную помощь от toidupank, они ее решили передать тем, кто обращался по поводу обеда. Не вместо него, а в дополнение".

Также председатель волостного собрания сообщил в комментариях к публикации на своей странице, что продуктовые наборы в качестве замены школьных обедов получат "все, кто обратится в социальный отдел и обоснуют/пояснят необходимость". "Во избежание критики, поясню сразу — деньги, предназначенные на питание от государства, волость на другие нужды использовать НЕ МОЖЕТ, — написал Бученков. — Мы хотим предотвратить злоупотребление этой возможностью (были случаи в соседних волостях, где раздают всем по списку школы). Поэтому просим обосновывать свои заявки".

Многие родители 21 апреля опубликовали фото новых продуктовых наборов с благодарностью. Но непонимание, почему средства, запланированные на горячие обеды детей во время школьной учебы, не могут быть потрачены на альтернативное питание в условиях чрезвычайной ситуации для всех детей, сохраняется. "Конечно, мы сегодня сказали "спасибо". Но осадок остался", — признаются родители. Через год в Тапа выборы, и данным поступком, по мнению многих, нынешнее руководство поставило себя под удар.