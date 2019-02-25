25.02.2019, 13:15

В Таллиннском зоопарке усыпили снежного барса Отто


rus.delfi.ee
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В Таллиннском зоопарке усыпили снежного барса Отто
Foto: Tallinna loomaaed / Facebook

В пятницу Таллиннскому зоопарку пришлось усыпить из-за почечной недостаточности снежного барса Отто.


Отто родился в зоопарке в 2005 году и прожил здесь всю свою жизнь.

Снежные барсы живут в Таллиннском зоопарке с 1964 года. Первый барс родился здесь в 1975 году. С этого времени в зоопарке выросло 20 детенышей снежного барса, в том числе Отто.

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