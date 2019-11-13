В Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша

В Таллиннском зоопарке 10 ноября из-за болезни умерла 14-летняя львица по кличке Xylitol.
Ранее львице, которую ласково называли Ксюша, диагностировали хроническое воспаление эндометрия — внутренней слизистой оболочки тела матки, после чего 30 апреля животное было прооперировано, пишет rus.err.ee со ссылкой на Õhtuleht.
После операции львица постоянно находилась под присмотром врачей, однако 10 ноября она все же умерла.
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