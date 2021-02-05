В Таллиннском зоопарке отстрелили косуль. Среди русскоязычных пользователей соцсетей поползли слухи

Речь идет о диких особях, которые свободно живут и размножаются на территории зоопарка. В этот раз были застрелены 24 косули.

Директор зоопарка Тийт Маран сказал, что охота велась ночью и использовались ружья с глушителями. Ночью в зоопарке нет людей, а животные лучше находятся с помощью приборов ночного видения. Глушители используются, чтобы не беспокоить других животных (экспонаты). Охота производилась Jäägriabi OÜ, стоимость услуги — 3729 евро — была оплачена из городского бюджета.

Один из сотрудников зоопарка сказал изданию, что некоторые его коллеги были шокированы произошедшим. О ночной охоте они узнали задним числом, как и о том, что использовалось настоящее оружие. Недоумение вызвал тот факт, что животных не отловили и не отпустили на волю где-нибудь в другом месте. Поскольку среди сотрудников зоопарка много русскоговорящих, то именно в русскоязычном сегменте соцсетей стали распространяться разные слухи. Например, что в зоопарке ведется тайная охота и что животных отстреливали в канун Нового года, чтобы фейерверки заглушали звуки выстрелов.

Маран эти утверждения отрицает. Он говорит, что руководители отделов были проинформированы. Отстрел происходил не в одну ночь, в в течение нескольких ночей в декабре и январе, а такой вид оружия был выбран, поскольку другие методы (ловля сетью, усыпление) еще менее гуманны либо невыполнимы по иным причинам.

Бывший директор зоопарка Мати Каал согласен с Мараном. Он вспоминает, как они пытались ловить косуль при помощи сетей, но животные получали переломы, травмы, что в итоге означало мучительную смерть. Каал добавляет, что в свое время старался не предавать факт охоты особой огласке, поскольку это может привести к неправильному пониманию ситуации.

Отмечается, что косуль не отстреливали уже много лет и за это время их количество существенно увеличилось, поэтому дальше уже было откладывать нельзя. Застреленные косули были использованы в качестве корма для обитателей зоопарка.

По словам Марана, сейчас на территории зоопарка обитает около десятка или чуть больше косуль.