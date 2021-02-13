В Таллиннском зоопарке отметят Месяц Арктики и День белого медведя

В рамках тематического месяца в субботу, 27 февраля, при участии МИДа и Полярного клуба в Таллиннском зоопарке пройдет День белого медведя.

Мероприятия в Таллиннском зоопарке на террасе кафе "Иллу":

12:00-12:20 Тийт Маран, директор Таллиннского зоопарка. "Рассуждения о белом медведе и его значении в зоопарке и в природе".

12:20-12:30 МИД "Месяц Арктики, кандидатура Эстонии на "пост" страны-смотрителя в Совете по Арктике".

12:30-12:50 Индрек Киви, капитан ледокола "Ботаника", "Эстонский ледокол в гостях у белых медведей"

12:50-13:10 Тийт Пруули, член Полярного клуба "Подготовка ко встрече с белым медведем. Экспедиция в Арктику 2021".

Модератор мероприятий — специалист по экологическому образованию Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева.

На выходных (13.02-14.03), а также в День независимости Эстонии перед Домом толстокожих и у кафе "Иллу" The Rocket Street Gastro и REDISfood предлагают теплые напитки и стрит-фуд.

На информационных стендах около белых медведей, мускусных быков, полярных сов и тюленей можно будет прочитать о влиянии потепления климата на жителей Арктики.

На игровой площадке близ бизонов можно покататься на санках. У Дома толстокожих построена большая снежная скульптура-крыса — эстонский символ текущего года, а также снежный лабиринт, созданный волонтерами от Swedbank.

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