В Таллиннском зоопарке отметят Месяц Арктики и День белого медведя

Министерство иностранных дел объявило Месяц Арктики - с 28.01 по 28.02. Эстония выдвинула себя в качестве государства-смотрителя в Совет по Арктике, чтобы участвовать в диалоге об устойчивом развитии Арктики на международной арене.
В рамках тематического месяца в субботу, 27 февраля, при участии МИДа и Полярного клуба в Таллиннском зоопарке пройдет День белого медведя.
Мероприятия в Таллиннском зоопарке на террасе кафе "Иллу":
12:00-12:20 Тийт Маран, директор Таллиннского зоопарка. "Рассуждения о белом медведе и его значении в зоопарке и в природе".
12:20-12:30 МИД "Месяц Арктики, кандидатура Эстонии на "пост" страны-смотрителя в Совете по Арктике".
12:30-12:50 Индрек Киви, капитан ледокола "Ботаника", "Эстонский ледокол в гостях у белых медведей"
12:50-13:10 Тийт Пруули, член Полярного клуба "Подготовка ко встрече с белым медведем. Экспедиция в Арктику 2021".
Модератор мероприятий — специалист по экологическому образованию Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева.
На выходных (13.02-14.03), а также в День независимости Эстонии перед Домом толстокожих и у кафе "Иллу" The Rocket Street Gastro и REDISfood предлагают теплые напитки и стрит-фуд.
На информационных стендах около белых медведей, мускусных быков, полярных сов и тюленей можно будет прочитать о влиянии потепления климата на жителей Арктики.
На игровой площадке близ бизонов можно покататься на санках. У Дома толстокожих построена большая снежная скульптура-крыса — эстонский символ текущего года, а также снежный лабиринт, созданный волонтерами от Swedbank.
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