В Таллиннском зоопарке неспокойно: уходят как звери, так и люди

Директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран внедряет масштабные реформы. Кто-то остается, кого-то меняют, кого-то увольняют, а кого-то усыпляют, пишет Eesti Ekspress.
Сначала о животных. Если посмотреть на план Таллиннского зоопарка на 2019 год, то можно заметить ряд изменений, направленных на уменьшение как количества видов, так и количества особей. Особенно это касается парнокопытных. От некоторых видов зоопарк и вовсе намерен отказаться, в отношении других планируется значительное сокращение. Согласно международной базе данных ZIMS, в Таллиннском зоопарке действительно становится все меньше парнокопытных: их либо отправляют в другие места, либо они умирают. Причины смерти в базе не указываются. Примечательно, что в самом начале коллекция парнокопытных в зоопарке была одной из самых больших мире. Ее хвалили специалисты и она являлась гордостью зоопарка.
После прихода Тийта Марана на пост директора зоопарка три года назад сначала больших перемен не происходило. Однако в последний год реформ было очень много. Исчезают как звери, так и люди, пишет издание.
Самые большие перемены касаются именно коллекции парнокопытных. По сути избавиться от животных можно двумя способами: отослать их в другое место или умертвить. Без последнего в зоопарке невозможно: кто-то слишком болен, кто-то слишком стар. В случае с некоторыми видами животных приходится усыплять, например, если в стаде одновременно оказывается слишком много особей мужского пола, которые становятся опасными друг для друга.
Однако один из работников зоопарка говорит, что на данный момент ситуация исключительная: ”Я никогда не видел, чтобы совершенно здоровых и в хорошей форме животных отправляли на умерщвление”. Тийт Маран парирует, что количество подвергаемых эвтаназии животных не выросло.
В начале этого года в зоопарке усыпили белого медведя Норда. Причина — незаживающая рана на ноге животного. Среди работников зоопарка до сих пор нет единого мнения насчет того, можно ли было спасти животное. Кто-то говорит, что следовало приложить больше усилий и вернуть медведя в старую бетонную клетку, которая хоть и не эстетична, но в которой не было земли и прочих материалов, мешавших заживлению раны. Маран при этом уверен, что оставлять животное в живых означало бы заставить его мучиться. ”К эвтаназии всегда прибегают в самом крайнем случае”, — говорит он.
Теперь о людях. Происходят перемены и в кадровом составе. Бегло взглянув на список работников зоопарка на его домашней странице, можно заметить, что в последнее время сменилась большая часть руководящих работников: новые руководители отделений, новый главный ветеринар, новые члены администрации. Так в результате структурных изменений своего места лишился один из руководителей зоопарка Владимир Файнштейн. Его должность была упразднена, однако через какое-то время появилась похожая должность с такими же обязанностями.
Не обошлось без скандалов. Весной работница зоопарка Керту Намсинг подала заявление об уходе с формулировкой ”травля на рабочем месте”. В это же время зоопарк оформил в отношении нее решение об увольнении. Дело рассматривалось в комиссии по трудовым спорам, но ее решение зоопарк не удовлетворило и он обратился в суд. Делом занимается и уполномоченный по равному обращению. Намсинг сказала изданию, что в ее случае проблема крылась в наличии маленького ребенка, но ей известны случаи дискриминации по национальному признаку (русские работницы получают меньше премий). Поскольку данный процесс еще идет, оценить правдивость утверждений не представляется возможным. При этом о проблемах в трудовых отношениях изданию поведали еще несколько человек, которые пожелали остаться анонимными.
В учреждении неспокойно. Люди, затаив дыхание, ждут, кто останется, а кто нет. Как, вероятно, и животные.
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