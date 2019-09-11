В Таллиннском зоопарке неспокойно: уходят как звери, так и люди

Сначала о животных. Если посмотреть на план Таллиннского зоопарка на 2019 год, то можно заметить ряд изменений, направленных на уменьшение как количества видов, так и количества особей. Особенно это касается парнокопытных. От некоторых видов зоопарк и вовсе намерен отказаться, в отношении других планируется значительное сокращение. Согласно международной базе данных ZIMS, в Таллиннском зоопарке действительно становится все меньше парнокопытных: их либо отправляют в другие места, либо они умирают. Причины смерти в базе не указываются. Примечательно, что в самом начале коллекция парнокопытных в зоопарке была одной из самых больших мире. Ее хвалили специалисты и она являлась гордостью зоопарка.

После прихода Тийта Марана на пост директора зоопарка три года назад сначала больших перемен не происходило. Однако в последний год реформ было очень много. Исчезают как звери, так и люди, пишет издание.

Самые большие перемены касаются именно коллекции парнокопытных. По сути избавиться от животных можно двумя способами: отослать их в другое место или умертвить. Без последнего в зоопарке невозможно: кто-то слишком болен, кто-то слишком стар. В случае с некоторыми видами животных приходится усыплять, например, если в стаде одновременно оказывается слишком много особей мужского пола, которые становятся опасными друг для друга.

Однако один из работников зоопарка говорит, что на данный момент ситуация исключительная: ”Я никогда не видел, чтобы совершенно здоровых и в хорошей форме животных отправляли на умерщвление”. Тийт Маран парирует, что количество подвергаемых эвтаназии животных не выросло.