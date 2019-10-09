В таллиннском районе Теллискиви возводят странную башню

Башня из списанной в утиль электронной техники должна быть готова к субботе, сообщила "Актуальная камера" (ETV).

Планируемая высота башни — 10 метров, она будет весить 25 тонн — именно столько электронных отходов в Эстонии появляется каждый день.

Создатели башни хотят тем самым обратить внимание на необходимость отвозить отходы на специальные станции по их приему.