09.10.2019, 21:05

В таллиннском районе Теллискиви возводят странную башню

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
В таллиннском районе Теллискиви возводят странную башню
Скриншот ERR

В Таллинне в творческом городке Теллискиви начали строительство башни из электронного мусора, передает rus.err.ee.

Башня из списанной в утиль электронной техники должна быть готова к субботе, сообщила "Актуальная камера" (ETV).

Планируемая высота башни — 10 метров, она будет весить 25 тонн — именно столько электронных отходов в Эстонии появляется каждый день.

Создатели башни хотят тем самым обратить внимание на необходимость отвозить отходы на специальные станции по их приему.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: