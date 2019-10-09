В таллиннском районе Теллискиви возводят странную башню

В Таллинне в творческом городке Теллискиви начали строительство башни из электронного мусора, передает rus.err.ee.
Башня из списанной в утиль электронной техники должна быть готова к субботе, сообщила "Актуальная камера" (ETV).
Планируемая высота башни — 10 метров, она будет весить 25 тонн — именно столько электронных отходов в Эстонии появляется каждый день.
Создатели башни хотят тем самым обратить внимание на необходимость отвозить отходы на специальные станции по их приему.
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