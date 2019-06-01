В таллиннском районе Кристийне в воскресенье начинается серия детских утренников
В летние месяцы районная управа Кристийне организует каждое воскресенье с 12 до 13 часов в парке Левенру бесплатные детские утренники.
В летние месяцы районная управа Кристийне организует каждое воскресенье с 12 до 13 часов в парке Левенру бесплатные детские утренники.
В рамках детских утренников в течение часа детьми будут заниматься костюмированные персонажи, проводя активные игры и соревнования, либо будет проходить театральная постановка.
”Приглашаем семьи провести воскресенье в парке Левенру, в Кристийне, где имеются игровые площадки для детей разных возрастов и много зелени. Утренники и выступления детских театров организованы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые проводят выходные дни в городе. Серия этих мероприятий бесплатна для всех детей и их родителей”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Программа утренников
2.06 В гостях Пиппи и господин Нилссон
09.06 Театральная постановка: "Осторожно, зебра"
16.06 В гостях Зайцы Йоханна и Юссь
23.06 В гостях принцесса Анна и снежная королева Эльза
30.06 В гостях Минни и Мики
07.07 В гостях Подмастерье
14.07 В гостях Человек паук и Белоснежка
21.07 Театральная постановка: "Пипи балуется"
28.07 В гостях Бабочка и Лесовница
04.08 В гостях зайцы Йоханна и Юссь
11.08 В гостях Пират и Фея
18.08 Театральная постановка: "Кузнечик и улитка"
25.08 В гостях Маленькая ведьма и Рапунцель
Детские утренники организует районная управа Кристийне.
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