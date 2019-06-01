В таллиннском районе Кристийне в воскресенье начинается серия детских утренников

В рамках детских утренников в течение часа детьми будут заниматься костюмированные персонажи, проводя активные игры и соревнования, либо будет проходить театральная постановка.

”Приглашаем семьи провести воскресенье в парке Левенру, в Кристийне, где имеются игровые площадки для детей разных возрастов и много зелени. Утренники и выступления детских театров организованы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые проводят выходные дни в городе. Серия этих мероприятий бесплатна для всех детей и их родителей”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Программа утренников

2.06 В гостях Пиппи и господин Нилссон

09.06 Театральная постановка: "Осторожно, зебра"

16.06 В гостях Зайцы Йоханна и Юссь

23.06 В гостях принцесса Анна и снежная королева Эльза

30.06 В гостях Минни и Мики

07.07 В гостях Подмастерье

14.07 В гостях Человек паук и Белоснежка

21.07 Театральная постановка: "Пипи балуется"

28.07 В гостях Бабочка и Лесовница

04.08 В гостях зайцы Йоханна и Юссь

11.08 В гостях Пират и Фея

18.08 Театральная постановка: "Кузнечик и улитка"

25.08 В гостях Маленькая ведьма и Рапунцель

Детские утренники организует районная управа Кристийне.