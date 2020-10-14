В таллиннском районе Каламая построят новый детский сад на 12 групп

Таллиннская городская управа заключила договор о проектировании с Nord Projekt, чья концепция по мнению оценочной комиссии подходит для среды Каламая. У Nord Projekt 11 месяцев на проектирование детского сада.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, нынешнее здание детского сада ”Келлуке”по адресу Уус-Каламая, 6 физически и морально устарело и больше не удовлетворяет растущую потребность Пыхья-Таллинна в местах в детских садах. ”В данном случае целесообразнее снести старое здание и построить новое и современное”, — сказал Белобровцев. ”При проектировании нового здания архитекторам надо считаться с тем, что речь идет об исторически и архитектурно ценном городском пространстве. Важно, чтобы новое строение сочеталось с окружающей средой”.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, который входил в специальную комиссию по оценке присланных на архитектурный конкурс идей, отметил, что рост населения района радует, но это же означает и растущую потребность местных жителей в местах в детском саду и других услугах. По словам Ярвелайда, представленная Nord Projekt работа основательно продумана. ”Архитектурного разделение детского большого сада для 12 групп на небольшие блоки поможет создать чувство уюта”, — сказал Ярвелайд.

Согласно плану детский сад должен быть готов к весне 2023 года. Общая стоимость нового здания составит около 6 млн евро.