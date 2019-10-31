31.10.2019, 17:29

В таллиннском парке Ряэгу вновь распустится необычное дерево


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В таллиннском парке Ряэгу вновь распустится необычное дерево
kristiine linnaosavalitsus

Несмотря на близкое окончание осени, в расположенном в районе Кристийне парке Ряэгу (Нымме теэ, 52) скоро зацветет новое дерево, которое, впрочем, уже хорошо известно горожанам. Им станет сберегающее жизни традиционное Дерево светоотражателей, которое Управа Кристийне готовит каждой осенью, чтобы вместе с жителями сделать более безопасным передвижение по темным вечерним улицам.

«Ждем всех на открытии Дерева отражателей в парке Ряэгу в понедельник, 4-го ноября в 17:00. Если у вас дома есть лишний светоотражатель, то приходите и оставьте его на этом дереве. Если же, наоборот, отражателя совсем нет, то приходите и обзаведитесь им!» – пригласил всех таллиннцев старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

«Непременно нужно подчеркнуть, что ошибочно считать, будто в городе не нужно носить светоотражатели – это не так! Они нужны и на улицах, так как в городах вообще сравнительно много интенсивного освещения, и по этой причине пешеход может остаться незамеченным на этом фоне. Темной осенью и в зимний период с этим поможет справиться отражатель», – добавил Рийбе.

Наряду с сотрудниками Управы Кристийне в церемонии открытия Дерева отражателей примут участие также работники Муниципальной полиции Таллинна и районные полицейские, на месте будет и маскот МуПо – снежный леопард Лаури.

«В Кристийне ежегодно заботятся о безопасности жителей района. Так, перед весной чистят и ремонтируют дороги, накануне лета осматривают и приводят в порядок парки, перед осенью проводят контроль окрестностей школ и детских садов, чтобы там все было безопасно, и также стало уже традицией, что в преддверии зимы открывают Дерево отражателей. Во всех этих мероприятиях была задействована и полиция, и в этом году мы вновь будем представлены на церемонии открытия Дерева», – сказал районный полицейский Пыхьяской префектуры Таго Трей.

Сотрудники Муниципальной полиции подчеркивают, что, хотя светоотражатель невелик, он может спасти жизнь. «Мы можем сделать очень многое, чтобы наши близкие могли безопасно вернуться домой – к примеру, сами пользуясь светоотражателем и заботясь о том, чтобы и другие тоже так делали. Несмотря на уличное освещение, следует и в городе обеспечить свою видимость для водителей. Человек со светоотражателем виден в свете ближнего света фар на удалении как минимум 150 метров, и это дает водителю достаточный запас времени, чтобы снизить скорость и безопасно проехать мимо пешехода. Безопасность начинается прежде всего с нас самих, нашего поведения и выбора – пользуясь отражателем, каждый может сделать в это свой вклад».

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