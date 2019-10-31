В таллиннском парке Ряэгу вновь распустится необычное дерево

«В Кристийне ежегодно заботятся о безопасности жителей района. Так, перед весной чистят и ремонтируют дороги, накануне лета осматривают и приводят в порядок парки, перед осенью проводят контроль окрестностей школ и детских садов, чтобы там все было безопасно, и также стало уже традицией, что в преддверии зимы открывают Дерево отражателей. Во всех этих мероприятиях была задействована и полиция, и в этом году мы вновь будем представлены на церемонии открытия Дерева», – сказал районный полицейский Пыхьяской префектуры Таго Трей.
Сотрудники Муниципальной полиции подчеркивают, что, хотя светоотражатель невелик, он может спасти жизнь. «Мы можем сделать очень многое, чтобы наши близкие могли безопасно вернуться домой – к примеру, сами пользуясь светоотражателем и заботясь о том, чтобы и другие тоже так делали. Несмотря на уличное освещение, следует и в городе обеспечить свою видимость для водителей. Человек со светоотражателем виден в свете ближнего света фар на удалении как минимум 150 метров, и это дает водителю достаточный запас времени, чтобы снизить скорость и безопасно проехать мимо пешехода. Безопасность начинается прежде всего с нас самих, нашего поведения и выбора – пользуясь отражателем, каждый может сделать в это свой вклад».
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