В таллиннском парке Ряэгу вновь распустится необычное дерево

«Ждем всех на открытии Дерева отражателей в парке Ряэгу в понедельник, 4-го ноября в 17:00. Если у вас дома есть лишний светоотражатель, то приходите и оставьте его на этом дереве. Если же, наоборот, отражателя совсем нет, то приходите и обзаведитесь им!» – пригласил всех таллиннцев старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

«Непременно нужно подчеркнуть, что ошибочно считать, будто в городе не нужно носить светоотражатели – это не так! Они нужны и на улицах, так как в городах вообще сравнительно много интенсивного освещения, и по этой причине пешеход может остаться незамеченным на этом фоне. Темной осенью и в зимний период с этим поможет справиться отражатель», – добавил Рийбе.

Наряду с сотрудниками Управы Кристийне в церемонии открытия Дерева отражателей примут участие также работники Муниципальной полиции Таллинна и районные полицейские, на месте будет и маскот МуПо – снежный леопард Лаури.