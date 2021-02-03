В Таллиннском горсобрании требуют отставки Кландорфа, посоветовавшего пожилым людям ездить на такси

Совместное заявление фракций четырех партий в городском собрании Таллинна:
Новостная программа Reporter на Kanal 2 вчера вечером показала очень печальный сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации.
Благодарим журналистов и работников Kanal 2 за то, что они обратили внимание на пожилого человека и помогли женщине попасть на прием к врачу.
В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф заявил, что со столичными улицами всё хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси, а не ходить по улице.
Бессердечность и равнодушие по отношению к более слабым не подобают руководителям столицы Эстонии, и управление городом с таким отношением к людям продолжаться больше не может.
Город обязан обеспечить всем таллиннцам возможность пользоваться публичным пространством. Особенно это касается пожилых, а также родителей маленьких детей и людей с особыми потребностями. Улицы Таллинна сейчас не выглядят так, как должны выглядеть улицы современной европейской столицы.
Вице-мэр Кландорф отвечает не только за организацию парадов очистительной техники, но и за то, чтобы доверенная ему сфера была в порядке. В случае же возникновения проблем вице-мэр обязан выполнять и надзорную функцию. Совет пожилой женщине (а заодно, почему бы и нет, — детям и остальным пешеходам) ездить на такси, показывает, что уже даже после всего нескольких дней снегопада в мэрии Таллинна царит безразличный настрой к происходящему в городе.
Четыре партии в горсобрании Таллинна — Консервативная народная партия Эстонии, Isamaa, Партия реформ и Социал-демократическая партия совместно начинают процедуру выражения недоверия вице-мэру Калле Кландорфу. Мэрия должна не только принести извинения, но также привести улицы города в порядок и позаботиться о том, чтобы столицей руководили люди, которым знакомы сострадание и забота о ближних. Раз Калле Кландорф со своей ролью не справляется, мы выразим ему недоверие.
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