07.06.2020, 16:02
В таллиннском детском саду двое учителей заболели коронавирусом
Департамент здоровья сообщил, что в таллиннском детском саду Асундусе двое учителей заболели коронавирусом.
Департамент здоровья сообщил, что в таллиннском детском саду Асундусе двое учителей заболели коронавирусом.
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