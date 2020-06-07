07.06.2020, 16:02

В таллиннском детском саду двое учителей заболели коронавирусом


EST
Srochnaya novost
Mobiilifoto: RusDelfi

Департамент здоровья сообщил, что в таллиннском детском саду Асундусе двое учителей заболели коронавирусом.

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