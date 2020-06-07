В таллиннском детском саду двое учителей заболели коронавирусом

Департамент здоровья сообщил, что в таллиннском детском саду Асундузе двое учителей заболели коронавирусом.
”Заболевание подтверждено у двух воспитателей. Еще у одного возьмут анализ”, — сказала пресс-секретарь департамента здоровья Эйке Кингсепп.
С завтрашнего дня три группы в детском саду Асундузе будут закрыты. Сколько всего детей и работников в саду, Кингсепп не уточнила. Также неясно, сколько человек контактировали с зараженными учителями.
”Сейчас мы картографируем их контакты”, — добавила представитель ведомства.
Детский сад Асундузе находится на улице Палласти в Ласнамяэ.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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