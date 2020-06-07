В таллиннском детском саду двое учителей заболели коронавирусом

”Заболевание подтверждено у двух воспитателей. Еще у одного возьмут анализ”, — сказала пресс-секретарь департамента здоровья Эйке Кингсепп.

С завтрашнего дня три группы в детском саду Асундузе будут закрыты. Сколько всего детей и работников в саду, Кингсепп не уточнила. Также неясно, сколько человек контактировали с зараженными учителями.

”Сейчас мы картографируем их контакты”, — добавила представитель ведомства.

Детский сад Асундузе находится на улице Палласти в Ласнамяэ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!