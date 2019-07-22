В таллиннском детском саду девочка напоролась шеей на штырь ограды. За год скорая помощь в детсадах понадобилась более 200 раз

Заведующий административным отделом Таллиннского департамента образования Анти Сиркель объяснил, что несчастный случай произошел, поскольку ребенок не был в центре внимания учительницы. Взрослый в вечернее время занимался во дворе детского сада с восемью детьми и не видел одну карабкающуюся по забору девочку. "Учительница не смогла учесть такое быстрое передвижение ребенка, из-за чего добралась до девочки недостаточно быстро, чтобы ей воспрепятствовать". — прокомментировал Сиркель.

Забор же такой высокий — 1,8 метра, — что, по словам Сиркеля, даже взрослый не мог без вспомогательного средства или не опираясь ни на что ногой залезть наверх. Зеленые ограды такого строения используются почти во всех реновированных в последнее время образовательных учреждениях. Сиркель сказал, что связанных с ними несчастных случаев ранее не было зарегистрировано. "К сожалению, в этом конкретном заборе есть созданное внешними силами отверстие, которое учреждение своими силами, но безуспешно пыталось заделать, — нашел чиновник виноватого. — В момент несчастного случая проделанная в заборе дыра снова была открыта, и по воле случая ребенок использовал именно это отверстие, куда поместилась его нога, чтобы залезть на забор".

К настоящему моменту проделанное в ограде отверстие снова замотано проволокой и, следовательно, закрыто.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, который отвечает и за дела образования в городе, в отпуске. Автоматическое электронное письмо Белобровцева просит обращаться к его советнику Аурике Меймре или Бетине Бешкиной. Такой же автоматический ответ приходит и от Аурики Меймре: она в отпуске и со срочными вопросами просит обращаться к двум другим чиновникам. "Выяснение обстоятельств и ответ на ваши вопросы, очевидно, займет некоторое время", — отвечает Бешкина и говорит, что и сама идет в отпуск.

Несчастный случай в детском саду "Кикас" — не первый, когда ребенок карабкается по такой зеленой ограде и получает травму. В начале прошлого месяца Saarte Hääl писала о произошедшем в Курессааре в детском саду "Ристику" инциденте, когда "дошкольник в разгаре игры полез через забор, соскользнул и упал на забор. Из него же торчали шипы, которые порвали горло ребенка".

Ограда детского сада "Ристику" такая же, как у таллиннского детского сада "Кикас". Курессареский детский сад запланировал на всем протяжении ограды дополнительные работы, чтобы сделать ее более безопасной для детей. В таллиннском детском саду таких планов нет.



Foto: Andres Putting



Эксперт Центра тревоги в области медицины Синдиа Саар выяснила количество несчастных случаев с детьми дошкольного возраста в детском саду или на его территории за последний год. За год и один месяц скорая помощь выезжала в 224 случаях, из них 87 в Таллинне.

За рабочие дни прошлой недели в травмпункт Таллиннской детской больницы обратились в общей сложности 259 пациентов. "Я осматривала выборочно травмы детей младше пяти лет и могу констатировать, что забота о детях и присмотр за детьми недостаточны как дома, так и на улице", — сказала заведующая службой качества Таллиннской детской больницы Лагле Суурорг. По словам Суурорг, обращения из детских учреждений в целом не частые, но и там падают и разбиваются.