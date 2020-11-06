В таллиннском центре семейных врачей обнаружен коронавирус. Департамент: таких центров больше

По словам заведующей центром Ярвеотса Дианы Ингерайнен, в сотрудничестве с Департаментом здоровья выяснили, что среди пациентов близких контактов нет. Близким контактом считается человек, который контактировал с зараженным более 20 минут, будучи в этот момент без средств индивидуальной защиты и не соблюдая дистанцию 2 метра.

Работники, с которыми контактировал зараженный, сейчас в изоляции и работают удаленно. В их числе семь врачей и несколько медсестер.

"Мы обсудили это с Департаментом здоровья, прошлись по всем пациентам, могла ли от этого коллеги исходить опасность, и пришли к выводу, что не могла. В таком случае коммуникация не нужна, мы старались избежать возникновения дополнительной тревоги", — сказала Ингерайнен.

Позже выяснилось, что это не единственный центр, где был выявлен коронавирус. На сегодняшней пресс-конференции директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что в вирус был выявлен и в ряде других центров семейных врачей. Насколько известно, в каждом регионе имеется как минимум один такое центр. Всего их более пяти.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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