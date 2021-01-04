В Таллиннском аэропорту с рейса был снят пассажир, нарушивший режим самоизоляции

"Выполнение требований самоизоляции контролирует Департамент полиции и погранохраны, у аэропорта нет доступа к личным данным пассажиров, поэтому у нас отсутствует информация об их состоянии здоровья или соблюдения ими требований самоизоляции", — сообщила Delfi специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте.
"Исходя из этого, у нас нет информации о том, речь идет об инфицированном или мы имеем дело с человеком, который должен находится на самоизоляции", — добавила она.
Представитель Таллиннского аэропорта также отметила, что для предприятия обеспечение безопасности пассажиров является важным приоритетом, для этого предпринимаются различные меры предосторожности.
"Мы еще раз обращаемся к людям: путешествовать сегодня следует только в случае крайней необходимости, а также только если человек здоров и у него нет симптомов болезни", — напомнила Калласте.
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