В Таллиннском аэропорту с рейса был снят пассажир, нарушивший режим самоизоляции

"Выполнение требований самоизоляции контролирует Департамент полиции и погранохраны, у аэропорта нет доступа к личным данным пассажиров, поэтому у нас отсутствует информация об их состоянии здоровья или соблюдения ими требований самоизоляции", — сообщила Delfi специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте.

"Исходя из этого, у нас нет информации о том, речь идет об инфицированном или мы имеем дело с человеком, который должен находится на самоизоляции", — добавила она.

Представитель Таллиннского аэропорта также отметила, что для предприятия обеспечение безопасности пассажиров является важным приоритетом, для этого предпринимаются различные меры предосторожности.

"Мы еще раз обращаемся к людям: путешествовать сегодня следует только в случае крайней необходимости, а также только если человек здоров и у него нет симптомов болезни", — напомнила Калласте.