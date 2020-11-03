В Таллиннской тюрьме уже у четырех работников диагностирован COVID-19

К настоящему моменту в Таллиннской тюрьме коронавирус выявлен у четырех работников.
Тюрьма сообщила, что сейчас занимается картографированием контактов и проведет тестирование других работников и заключенных.
В Вируской тюрьме при этом уже почти сто зараженных.
Всего за последние сутки в Эстонии проанализировали 1 631 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 80 тестов (4,9%) оказался положительным.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 75,10 и доля положительных результатов проведенных тестов — 4,7%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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