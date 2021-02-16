В Таллиннской тюрьме открытого типа у 79% заключенных выявили коронавирус.
Сейчас в учреждении содержится 63 человека, из которых 50 сдали положительный тест.
У 33 человек наблюдается легкие симптомы, у 17 — жалобы отсутствуют.
Источники заражения устанавливаются, поскольку заключенные тюрьмы открытого типа могут ходить на работу за ее пределами.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 702 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 622, или 10,9% от общего количества тестов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ужаснетесь, куда идут остатки еды: признания официантки из Анапы
Как выглядят мусульманские женщины дома, при муже
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели