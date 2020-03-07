В таллиннской школе пьяный агрессивный мужчина пробрался в туалет для девочек и пытался к ним приставать

Прибывшая на место полиция задержала 28-летнего мужчину. ”Мужчина совершил физическое деяние сексуального характера”, — сказала пресс-секретарь полиции Андра Юндас.

Что конкретно подразумевается под этой формулировкой, пока неясно. Один из учеников коллегии рассказал родителям, что в туалете мужчина пытался домогаться до одной ученицы.

”Мужчина был агрессивным. Напал на мальчиков, которые поспешили на помощь девочкам и попыталась ему помешать”, — рассказал со слов своего ребенка один родитель, пожелавший остаться анонимным.

”Этот мужчина, скорее всего, знал, где именно находится туалет, — добавил он. — Неужели действительно в школе детям находиться небезопасно? Как чужой человек мог зайти так далеко в здание?”

Директор Ваналиннаской образовательной коллегии Керсти Нигесен сказал, что хотя все учебные здания снабжены замками, которые открываются при помощи карт, возле одного входа на вахте сидит администратор. ”В это здание ходят, например, родители. Для того, чтобы попасть туда, действительно не нужно иметь контактную карту”, — пояснила она. По словам директора, мужчина вошел в здание вместе с учеником. Они разговаривали, поэтому администратор сразу ничего и не заподозрил.

К счастью, в результате инцидента никто из детей не пострадал.

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