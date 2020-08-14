В Таллиннской школе Хелени открывается новая группа для детей с нарушениями слуха

Таллиннская школа Хелени — уникальный центр компетенции (детский сад и школа), который обеспечивает безопасную и развивающую среду для обучения детей с нарушениями зрения и слуха. Школа обслуживает город Таллинн и северную Эстонию, однако исходя из специфики нарушений в нее принимаются и дети из других регионов страны. В здании школы расположен интернат для 20 учеников.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город создает все больше возможностей для поддержки детей с особыми потребностями.

”Число учеников школы и воспитанников детского сада Хелени начало расти. Поскольку в одной из сурдогрупп максимальное количество воспитанников, а в очереди еще шесть детей, появилась необходимость открытия второй сурдогруппы, — сказал Белобровцев. — Под нужды группы детского сада будут приспособлены помещения нынешнего интерната. Для этой цели город выделил свыше 7000 евро, кроме того, город покроет расходы на фонд заработной платы двух дополнительных учителей детского сада и одного помощника учителя”.

Директор школы Хелени Эрки Корп добавил, что сейчас в 20 классах школы обучается в общей сложности 98 учеников, однако прогнозируется, что к 2023/2024 учебному году число учеников вырастет до 160, что соответствует 30 классам.

”В восьми группах детского сада сейчас 75 воспитанников, в будущем это число может превысить 90, что предполагает работу десяти групп. В мае этого года попечительский совет школы обсудил вопрос открытия второй сурдогруппы детского сада и поддержал эту идею, — пояснил Корп. Радует то, что мы можем предложить всем детям с нарушениями слуха поддержку, в которой они нуждаются”.