В таллиннской Ратуше вручили свидетельства о гражданстве

Вручая свидетельства о гражданстве, руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что у каждого из собравшихся в Ратуше людей своя история, они разных национальностей и у них разные биографии, но их всех объединяет желание жить в Эстонии. "Вы выбрали своей новой родиной Эстонию и это важный шаг и для вас самих, и для Эстонии", — сказал Кристиан Яани.

Мэр Таллинна сказал в обращении к новым гражданам, что граждане Эстонской Республики должны гордиться своей страной, а государство — своими гражданами вне зависимости от их национальности, родного языка, вероисповедания или мировоззрения.

"Принимая гражданство, человек делает осознанный выбор связать себя с государством и готов свое государство защищать. Также защищать и поддерживать своих граждан должно и государство", — сказал мэр Михаил Кылварт.

В прошлом году гражданство Эстонии получили 430 человек, проживающих в Таллинне и Харьюмаа, в этом году по состоянию на 22 сентября гражданами Эстонии стали еще 338 жителя столицы и Харьюского уезда.