В Таллиннской Ляэнемереской гимназии ученик заболел коронавирусом. Школа приняла меры(5)
У ученика Таллиннской Ляэнемереской гимназии диагностировали коронавирус, и его класс на некоторое время отправлен на дистанционное обучение.
У ученика Таллиннской Ляэнемереской гимназии диагностировали коронавирус, и его класс на некоторое время отправлен на дистанционное обучение.
"В связи со случившимся школа приняла соответствующие меры. Класс, где учится заболевший ребенок, отправлен на дистанционное обучение. Мы бережем здоровье учеников и учителей", — подтвердил Delfi случившееся директор школы Денис Преснецов
Вчера школа сообщила, что на дистанционное обучение отправлены пятые классы гимназии.
План школы по предотвращению распространения Covid-19 предусматривает, что если выявлен случай заболевания, класс отправляют на домашнюю изоляцию и дистанционное обучение на две недели.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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