В Таллиннской гимназии Ляэнемере коронавирусом заразились и учителя — полшколы на карантине

Из-за распространения коронавируса с дома будет работать и большинство учителей. На данный момент известно о заражении трех учеников и трех учителей, которые контактировали с различными классами.

Вице-мэр Вадим Белобровцев сообщил, что вчера добавилось 4 положительных теста. Заразились 2 ученика и 2 учителя гимназии в Ласнамяэ. Это учащиеся из 7 и 10 классов. "После консультации с Департаментом здоровья было решено отправить всех учителей и учеников, которые могли контактировать с заболевшими, на дистанционное обучение", — добавил Белобровцев.

Все ученики 6-10 классов гимназии Ляэнемере пробудут на карантине до 25 сентября. 11-12 классники будут учиться из дома, но они не должны находиться в самоизоляции. Ученики 5-х классов на дистанционном обучении уже всю неделю.

Глава Пыхьяского отделения Департамент здоровья Эстер Йопику добавила, что они советовали отправить всех учеников, которые могли контактировать с заболевшими, на карантин.

Школа закрыта 18, 19 и 20 сентября. Там будет проходить масштабная дезинфекция. Директор школы Денис Преснецов призывает родителей отправленных на домашнее обучение детей — не отпускать их на тренировки и отказаться от кружков по интересам, встреч с друзьями и мероприятий на ближайшее время. ”Мы также просим родителей оставлять братьев и сестер из младших классов дома. Сегодня и завтра мы собираем информацию о том, скольким детям нужен компьютер для дистанционного обучения, и доставим их ученикам в начале новой недели. С 22 сентября ученики, отправленные на дистанционное обучение, также получат пакет школьного питания ”, — добавил директор.

Всего в гимназии учатся 1400 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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