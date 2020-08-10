В Таллиннской центральной библиотеке теперь можно писать музыку

Большая часть поп-музыки создается посредством компьютерных программ. Начать просто — не требуется знание нотной грамоты и умение играть на каком-либо музыкальном инструменте. Если общие навыки владения компьютером хорошие, то понимание основных функций музыкальных программ не окажется сложным. Для продвинутых пользователей и тех, кто имеет музыкальную подготовку, музыкальные программы открывают удивительные возможности по созданию звука.

Используемое компьютерами Центральной библиотеки музыкальное программное обеспечение Cubase LE AI Elements 10.5 подходит как начинающим и композиторам-любителям, так и профессионалам. Для продвинутых музыкантов это отличный рабочий инструмент, благодаря которому можно создавать музыкальные произведения, фонограммы, музыкальные фоны и т.д. Музыканты могут использовать предварительно записанные фрагменты различных музыкальных материалов, в которых, в зависимости от стиля музыки, уже сохранена партия барабанов и выбраны тембры музыкальных инструментов, или импровизировать на клавиатуре MIDI M-AUDIO Oxygen49. В программе имеется банк разнообразных инструментов и звуковых эффектов, также много разных лупов и сэмплов, которые предлагают радость музицирования и быстрое обучение также и тем, у кого еще нет опыта в занятиях музыкой. Для начинающих в музыкальном отделе библиотеки имеется первоначальное руководство, также можно попросить помощи у библиотекарей.

Вдобавок к возможности написания музыки в музыкальном отделе библиотеки пользователи могут также работать с нотной программой FINALE, с помощью которой можно оцифровывать рукописные нотные партии. Программа поможет транспонировать партии или дорожки и экспортировать их в разные форматы, в том числе и как аудиофайл.

Музыкальный отдел Таллиннской центральной библиотеки предлагает и другие возможности для музицирования: на месте можно использовать синтезатор и электронные ударные, а напрокат можно взять как музыкальные инструменты, так и ноты, пластинки, фильмы и тематическую литературу.

Больше информации о возможностях музыкального отдела здесь. Время для работы с музыкальными программами, индивидуального руководства или использования синтезатора и барабанов можно бронировать по электронной почте: muusika@tln.lib.ee или телефону: 683 1912.