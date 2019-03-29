В Таллиннских школах и детских садах пройдет месяц новых технологий

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что жизнь современного человека все больше зависит от технологичных решений и новых подходов, передает Раэпресс.

«Смартфоны, компьютеры и роботы стали неотъемлемой частью нашей повседневности, - сказал Белобровцев. – Именно поэтому детей с самого юного возраста нужно обучать тому, как вести себя в цифровом мире, как использовать его возможности в хороших, добрых целях. Проведение тематического месяца – одна из возможностей распространения полезных практик среди детей и ознакомления с новыми возможностями в этой сфере, которые дополняются каждый день».

Месяц новых технологий координирует Таллиннский департамент образования, а мероприятия организуют более 30 школ и 60 детских садов. Всего будет предложено более 300 различных мероприятий и занятий. В первую очередь, это мероприятия, рассчитанные на учеников этих учебных заведений, воспитателей, учителей и родителей, однако в программе есть и мероприятия для широкой публики.

С программой, которая продолжает дополняться, можно ознакомиться здесь.