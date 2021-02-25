В таллиннских автобусах стали устанавливать диспенсеры для дезинфекции рук

Чтобы ограничить более широкое распространение вирусных заболеваний, в том числе вируса COVID-19, предприятие TLT призывает пассажиров вести себя ответственно — ношение маски в общественном транспорте должно быть нормой, а не исключением, чтобы гарантировать безопасность для всех пассажиров. Как поставщик услуг общественного транспорта в Таллинне TLT выступает за безопасность общественного транспорта сегодня и в будущем.
”Цель TLT — продолжать предотвращать распространение вируса COVID-19 в общественном транспорте. Для этого в рамках пилотного проекта мы установили в некоторые автобусы автоматические диспенсеры для дезинфекции рук, отвечающие всем требованиям Департамента здоровья и которые подходят даже для аллергиков. Чистые руки и ношение защитной маски в общественном транспорте снизит риск заражения и распространения вируса, в случае, если среди пассажиров будет носитель вируса, который сам еще об этом не знает”, — отметил член правления TLT Отто Попель.
Он сообщил, что автоматические диспенсеры были установлены в автобусах на самых популярных маршрутах, чтобы пассажиры могли продезинфицировать руки, тем самым повышая безопасность себя и других. ”На сегодняшний день мы уже используем диспенсеры в 16 автобусах, на следующей неделе установим их еще в семь автобусов. Таким образом к началу марта мы будем иметь 23 автобуса с автоматическими диспенсерами, которые были установлены нашими партнерами ZÄP Eesti, HändZ и Christeynsiga”, — добавил Попель.
Попель добавил, что TLT ежедневно заботится о том, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно в общественном транспорте, но чтобы предотвратить распространение вируса необходим вклад каждого человека, который можно сделать используя защитную маску и не пренебрегая гигиеной.
”Все автобусы, трамваи и троллейбусы моют и дезинфицируют по меньшей мере три раза в день. Следуя рекомендациями Департамента здоровья мы используем эффективное средство Tersano (SAO), которое позволяет безопасно и практично дезинфицировать все поверхности, а также защищающая поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Дезинфекция проводится в том числе и на конечных остановках, где озонированной водой обрабатываются все поверхности в общественном транспорте, в том числе и сидения, которые мы обновили, заменив материал на влагоотталкивающий. Специальный раствор не имеет запаха и абсолютно безопасен и, что самое главное, помогает обеззаразить общественный транспорт”, — сказал член правления предприятия Отто Попель.
Ежедневно уборкой и дезинфекцией транспортных средств занимается 67 сотрудников предприятия, которые заботятся о том, чтобы транспорты были чистый и безопасный.
”Для повышения безопасности мэрия Таллинна также приняла решение отказаться от продажи билетов у водителей. Первая дверь в автобусах закрыта, кабину водителя отгорожена от салона, чтобы избежать близкого контакта с пассажирами”, — добавил Попель.
Также в общественном транспорте имеются информационные брошюры, голосовое оповещение и идет реклама на экранах, напоминающая о необходимости ношения защитной маски. Учитывая статистику заболеваемости необходимо, чтобы каждый делал все от него зависящее, чтобы остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
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