В таллиннских автобусах стали устанавливать диспенсеры для дезинфекции рук

”Цель TLT — продолжать предотвращать распространение вируса COVID-19 в общественном транспорте. Для этого в рамках пилотного проекта мы установили в некоторые автобусы автоматические диспенсеры для дезинфекции рук, отвечающие всем требованиям Департамента здоровья и которые подходят даже для аллергиков. Чистые руки и ношение защитной маски в общественном транспорте снизит риск заражения и распространения вируса, в случае, если среди пассажиров будет носитель вируса, который сам еще об этом не знает”, — отметил член правления TLT Отто Попель.

Он сообщил, что автоматические диспенсеры были установлены в автобусах на самых популярных маршрутах, чтобы пассажиры могли продезинфицировать руки, тем самым повышая безопасность себя и других. ”На сегодняшний день мы уже используем диспенсеры в 16 автобусах, на следующей неделе установим их еще в семь автобусов. Таким образом к началу марта мы будем иметь 23 автобуса с автоматическими диспенсерами, которые были установлены нашими партнерами ZÄP Eesti, HändZ и Christeynsiga”, — добавил Попель.

Попель добавил, что TLT ежедневно заботится о том, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно в общественном транспорте, но чтобы предотвратить распространение вируса необходим вклад каждого человека, который можно сделать используя защитную маску и не пренебрегая гигиеной.

”Все автобусы, трамваи и троллейбусы моют и дезинфицируют по меньшей мере три раза в день. Следуя рекомендациями Департамента здоровья мы используем эффективное средство Tersano (SAO), которое позволяет безопасно и практично дезинфицировать все поверхности, а также защищающая поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Дезинфекция проводится в том числе и на конечных остановках, где озонированной водой обрабатываются все поверхности в общественном транспорте, в том числе и сидения, которые мы обновили, заменив материал на влагоотталкивающий. Специальный раствор не имеет запаха и абсолютно безопасен и, что самое главное, помогает обеззаразить общественный транспорт”, — сказал член правления предприятия Отто Попель.