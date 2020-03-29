В Таллинне женщина с коронавирусом родила ребенка

Ляэне-Таллиннская центральная больница тестирует на коронавирус всех поступающих в роддом пациентов. По словам руководителя больницы Пирет Веэрусе, работающий с роженицей персонал не контактирует с другими пациентами.

"Каждый случай индивидуален и требует индивидуального подхода. Мы гарантируем высокое качество акушерской помощи независимо от диагноза матери, соблюдая при этом все требования безопасности”, — пояснила доктор Веэрусе.

В связи с чрезвычайным положением в Эстонии, во всех соцучреждениях, больницах и тюрьмах действует запрет на визиты. Это продлится до 1 мая, если правительство не решит иначе.