В Таллинне заметили автобус с белыми номерами. ТАК можно? TLT объясняет

В комментариях тут же начали острить "Это нам новую мойку поставили. Отмывает только номерные знаки, а грязь остаётся. )))", " Говорят, такое возможно только в России, ан нет!!", "Номер альбинос. Так можно".

Порталу RusDelfi ситуацию прокомментировали в Tallinna Linnatransport:

"Мы в курсе ситуации и номерной знак уже заменен . Номер не закрашен, просто под напором воды в мойке краска слезла и водитель сразу же заказал новый знак. Так как на автобусе, как и на автомобиле регистрационный знак присутствует на передней и задней сторонах транспортного средства и на передней части автобуса номер читался, то автобус был выпущен на маршрут. К моменту выхода на линию водитель оповестил о проблеме диспетчера, который, в свою очередь, закаказал новый регистрационный номер", — прокомментировала ситуацию руководитель отдела коммуникаций Tallinna Linnatranspordi AS Ольга Полиенко.

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